L'Europe veut rivaliser avec les routes de la soie chinoises

Le chiffre claque. La Commission européenne veut mobiliser 300 milliards d’euros au cours des six prochaines années pour financer des projets d'infrastructures dans les pays émergents. Cette somme doit servir à construire des réseaux de fibre optique, de transport, des capacités énergétiques renouvelables et à financer la recherche. L’objectif ne trompe personne : derrière la stratégie « Global Gateway » se cache la réponse de Bruxelles aux ambitions de la Chine, qui finance depuis 2013 à tour de bras des projets en Afrique, en Asie et en Europe centrale dans le cadre de sa « Belt and road initiative ».