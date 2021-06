Les ambitions mondiales du français Ledger, qui lève 312 millions d'euros

15 jours gratuits et sans engagement

Ledger, champion tricolore des transactions sécurisées et de la cryptomonnaie, vient d'annoncer une levée de fonds de 380 millions de dollars, soit 312 millions d'euros. "Nous accélérons sur notre internationalisation, avec des projets d'ouvertures en Russie, en Turquie, au Brésil, au Japon, en Corée du sud", précise Pascal Gauthier, PDG de cette start-up depuis deux ans, déjà présente à Londres, New York, Hong-Kong et Singapour.