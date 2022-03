Les ambitions de la start-up Carbon dans le photovoltaïque made in France

Le marché est là, à n’en pas douter. Rien qu’en France, il va falloir installer 90 gigawatts (GW) de capacités photovoltaïques nouvelles pour atteindre la neutralité carbone en 2050, a considéré Emmanuel Macron le 10 février à Belfort. Et quoi de mieux que de relocaliser une production réalisée majoritairement en Chine ? Quand la start-up Carbon annonce vouloir produire 5 GW de panneaux solaires made in France à partir de 2025, puis 15 GW à partir de 2030, on cherche donc à en savoir plus. D’autant qu’il ne s’agirait pas juste d’assembler des modules fabriqués ailleurs, mais bien de produire « à partir de silicium européen bas carbone », en l’occurrence allemand, « lingots, wafers, cellules et modules de grande qualité, faiblement carbonés, à un prix compétitif pour toute la filière », insiste l'entreprise dans un communiqué.

[...]