Les agences européennes d'évaluation sous-estiment la toxicité du glyphosate, selon l'ONG Générations futures

Le glyphosate continue à faire l’objet de controverse scientifique. Selon l’ONG Générations futures, les expertises de l’Agence européenne de la sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) «ont complètement ignoré l’évaluation de certains effets clés du glyphosate et ne prennent pas en compte […] des études universitaires pourtant solides puisque suivies par l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale, ndlr)», selon un communiqué.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]