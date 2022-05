À Paris, le CAC 40 perd 0,44% à 6.230,86 points vers 07h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,18% et à Francfort, le Dax recule de 0,2%.

L'indice EuroStoxx 50 est en repli de 0,47%, le FTSEurofirst 300 de 0,45% et le Stoxx 600 de 0,54%.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une baisse de 0,71% à 1,02%.

La semaine qui s'ouvre sera animée notamment mercredi par la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ne manqueront pas d'alimenter les débats sur le rythme des relèvements de taux de la Fed.

La perspective d'un resserrement monétaire agressif aux Etats-Unis influence les marchés obligataires: le rendement des bons du Trésor à dix ans gagne plus de cinq points de base à 3,1766%, au plus haut depuis novembre 2018, et son équivalent allemand a atteint son plus haut niveau depuis août 2014 à 1,163%.

Les préoccupations sur l'impact économique de la crise du COVID-19 en Chine s'accentuent alors que les autorités de Shanghaï ont durci les restrictions sanitaires par crainte d'un rebond des infections, ont rapporté plusieurs sources.

Nouvelle illustration des risques liés aux mesures sanitaires dans le pays, les exportations ont progressé en avril à leur rythme le plus lent depuis juin 2020 (+3,9% sur un an) tandis que les importations sont restées stables.

En Bourse, le secteur des matières premières perd 1,92%, la plus forte baisse en ce début de séance, alors que les cours du minerai de fer en Chine ont fortement baissé en raison des inquiétudes concernant la demande.

ArcelorMittal recule de 2,66% à Paris et Rio Tinto de 2,46% à Londres.

Infineon recule de 0,13% après le relèvement, "largement attendu" selon Jefferies, de son objectif de chiffre d'affaires annuel.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)