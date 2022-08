Les actions repartent à la hausse, le risque géopolitique reflue

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent légèrement à mi-séance mercredi, le risque d'une escalade entre les Etats-Unis et la Chine semblant pour l'heure contenu, tandis que les rendements obligataires montent en réaction à la détermination affichée par des membres de la Réserve fédérale d'endiguer l'inflation.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,36% pour le Dow Jones et de 0,44% pour le Standard & Poor's-500 et pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,38% à 6.434,38 vers 11h50 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,21% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,1%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,13%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,25%.

La présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi a quitté Taïwan à l'issue d'une courte visite au cours de laquelle elle affiché le soutien et la solidarité des Etats-Unis à la démocratie taïwanaise, suscitant l'ire de Pékin.

Bien que la Chine ait ordonné des manoeuvres militaires autour de Taïwan, les investisseurs s'attendent à que la riposte de Pékin reste purement démonstrative, ce qui permet aux actions mondiales de remonter.

"La visite de Nancy Pelosi n'a pas suscité une réponse vraiment agressive de la part des autorités chinoises", a commenté Arne Petimezas, analyste chez AFS.

Ce soulagement relatif des observateurs semble l'emporter pour le moment sur les déceptions macro-économiques de la matinée, les craintes d'une éventuelle récession mondiale et les déclarations de plusieurs présidents d'antennes régionales de la Fed, déterminés à combattre l'inflation.

"La plupart des indices boursiers restent forts jusqu'à présent en août et les investisseurs continuent de se réjouir d'une saison de résultats positifs qui a vu les entreprises faire preuve de résilience dans un contexte économique incertain", a déclaré Pierre Veyret chez ActivTrades

"Cependant, les moteurs de marché haussiers ne sont pas nombreux, en particulier à moyen et long terme, et les investisseurs auront probablement besoin de plus de clarté sur la direction que prendront les économies avant de pousser les cours des actions vers de nouveaux sommets", a ajouté l'analyste.

VALEURS EN EUROPE

En tête du CAC 40, Axa prend 5,84% après la publication d'un bénéfice net en hausse de 3% au premier semestre et Société générale gagne 3,05% après avoir a fait état d'une perte moins élevée qu'attendu au deuxième trimestre.

Veolia recule lui de 2,84% après ses résultats.

À Francfort, Commerzbank est en hausse de 1,84% mais BMW en baisse de 5,92% après leurs résultats tandis que Infineon s'adjuge 2,46% après avoir publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes et relevé ses perspectives de chiffre d'affaires.

Tod's s'envole de 20,29%, la famille fondatrice et principal actionnaire ayant annoncé qu'elle allait lancer une offre publique d'achat sur une partie des actions qu'elle ne détient pas encore afin de sortir le groupe de luxe de la cote.

TAUX

Les rendements des emprunt d'Etat de référence sont en hausse après les commentaires jugés restrictifs de responsables de la Fed, qui accentuent la perspective de nouvelles hausses de taux importantes de l'institution pour contenir l'inflation.

Celui du dix ans américain gagne quatre points de base à 2,7829% et son équivalent allemand grimpe de neuf points à 0,876%.

"Il est clair que les responsables de la Fed pensent que les acteurs du marché sont allés trop loin en revoyant à la baisse leurs anticipations sur les hausse des taux", ont déclaré les analystes de MUFG. "Les commentaires 'hawkish' de la Fed ont eu un impact immédiat".

CHANGES

Sur le marché des devises, le dollar est pratiquement stable face à unpanier de devises de référence.

L'euro s'échange autour de 1,018 dollar, en hausse de 0,16%, malgré la contraction des indices PMI et la baisse des ventes au détail en zone euro.

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent en hausse en amont des annonces de l'Opep+ à l'issue d'une réunion au cours de laquelle les pays producteurs devraient débattre d'une hausse modeste de l'offre, de l'ordre de 100.000 barils par jour, selon un document consulté par Reuters, alors que les Etats-Unis espèrent une augmentation plus importante.

Le Brent gagne 0,43% à 100,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,56% à 94,95 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)