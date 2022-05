Les actions repartent à la hausse après une baisse de taux en Chine

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance, la baisse plus importante que prévu par la Chine de l'un de ses principaux taux directeurs ayant ravivé l'optimisme sur les marchés. Les futures sur indices new-yorkais signalent une progression de 0,91% pour le Dow Jones, de 1,10% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,43% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 avance de 1,47% à 6.364,69 points vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,96% et à Londres, le FTSE s'octroie 1,92%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 1,56%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,78% et le Stoxx 600 de 1,69%.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien est pour l'instant pratiquement à l'équilibre tandis que le Stoxx 600 gagne 0,30%.

La Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé de 15 points de base, à 4,45%, son taux préférentiel de prêt à cinq ans, qui sert de référence au marché chinois du crédit immobilier, alors que les économistes tablaient sur une diminution de seulement cinq à dix points.

"La réduction du taux préférentiel de prêt (TPP) à cinq ans devrait contribuer à relancer les ventes de logements", souligne Julian Evans-Pritchard de Capital Economics dans une note.

La hausse inattendue des ventes au détail au Royaume-Uni en avril (+1,4%)offre également un soutien aux actions et permet de mettre momentanément de côté les inquiétudes liées à l'inflation dans le monde, qui ont pesé cette semaine sur les marchés.

Les prix à la production en Allemagne ont bondi de 33,5% en avril sur un an, un niveau sans précédent, dans un contexte de flambée des coûts de l'énergie, selon les données officielles publiées vendredi.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Le spécialiste des équipements et matériaux pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials perd 1,8% en avant-Bourse après l'annonce de résultats inférieurs aux attentes pour le trimestre en cours. Au moins sept analystes financiers ont abaissé leur objectif de cours.

VALEURS EN EUROPE

Sur le Stoxx 600 paneuropéen, l'énergie (+1,38%), l'automobile (+3,04%), les banques (1,43%) et les nouvelles technologies (2,17%) figurent parmi les secteurs les plus recherchés.

Worldline (+3,83%), Renault (+3,98%) et Stellantis (+4%) forment le trio de tête du CAC 40.

Le compartiment du luxe, pourtant exposé à la Chine, ne profite pas en revanche de la mesure de relance de Pékin, Richemont ayant publié des résultats jugés décevants et évoqué un risque de ralentissement prolongé de la deuxième économie du monde. Le propriétaire de la marque Cartier chute de 12,01%, entraînant dans son sillage Hermès, LVMH, ou encore Hugo Boss, qui perdent de 0,49% à 1,52%.

Air France-KLM avance de 3,12% à la faveur de l'annonce de discussions avec Apollo Global Management en vue d'un investissement de 500 millions d'euros de ce dernier.

EDF prend 2,26% malgré de nouveaux retard et surcoût dans le chantier des réacteurs EPR d'Hinkley Point, au Royaume-Uni, la nouvelle étant déjà intégrée dans les cours selon des analystes.

En baisse, l'assureur suisse Zurich Insurance est dans le rouge après l'annonce de la vente de ses activités en Russie.

CHANGES

Le dollar s'apprécie de 0,12% face aux autres grandes devises mais devrait enregistrer sur l'ensemble de la semaine sa pire performance hebdomadaire depuis février, reprenant son souffle après un gain de 10% en 14 semaines.

L'euro, en légère hausse de 0,02% à 1,0590 dollar, se dirige vers un gain de 1,5% sur l'ensemble de la semaine.

La livre sterling, qui se traite à 1,24860 dollar, devrait de son côté gagner sur la semaine 1,6%, sa meilleure performance depuis fin 2020.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour le marché européen, prend plus de cinq points de base à 0,988%, alors que les marchés monétaires tablent désormais sur une hausse d'un demi-point des taux de la Banque centrale européenne en juillet. Il devrait boucler l'ensemble de la semaine sur un gain de quatre points.

Plusieurs responsables de la BCE doivent s'exprimer ce vendredi dont l'économiste en chef de l'institution, Philip Lane, tandis que les investisseurs attendent à 15h00 GMT un indicateur sur la confiance du consommateur en zone euro.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est quasiment stable à 2,8623%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers évoluent peu et devraient afficher sur l'ensemble de la semaine une quasi-stabilité, les investisseurs étant partagés entre le risque d'un ralentissement de la croissance mondiale et les craintes sur l'offre.

Le baril de Brent gagne 0,29% à 112,37 dollars le baril, tandis que celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,17% à 112,02 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 20 MAI

(Reportage Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)