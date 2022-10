Les actions repartent à la baisse, les rendements à la hausse

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi et Wall Street creusait ses pertes en fin de matinée à New York, le rebond du début de semaine ayant tourné court avec le retour des préoccupations liées à la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis et au risque de récession en Europe.