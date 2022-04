Les actions reculent, les taux montent, l'inflation aux Etats-Unis en focus

À Paris, le CAC 40 perd 1,58% à 6.452,36 points à 08h12 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,78% et à Francfort, le Dax recule de 1,67%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,56%, le FTSEurofirst 300 de 1,16% et le Stoxx 600 de 1,1%.

Le marché obligataire connaît un nouvel épisode de hausse des rendements des emprunts d'Etat: le rendement des Treasuries à dix ans prend près de quatre points de base à 2,8186%, évoluant au plus haut depuis décembre 2018, et son équivalent allemand, la référence en zone euro, grimpe à 0,857%, au plus haut depuis juillet 2015.

La thématique de l'inflation s'impose à l'approche de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis (12h30 GMT) dont une nouvelle accélération pourrait conforter la Réserve fédérale (Fed) dans le scénario d'un resserrement monétaire plus prononcé que prévu.

Le consensus Reuters table sur une hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis de 8,4% en rythme annuel en mars, ce qui représenterait la plus forte hausse de l'indice depuis janvier 1982.

"Les chiffres de l'inflation américaine devraient renforcer les anticipations de hausses de taux (de la Fed) de 50 points de base en mai et en juin", ont déclaré les analystes de Commerzbank.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a déclaré lundi soir qu'une hausse d'une telle ampleur devait être prise en considération pour ramener les taux à un niveau neutre d'ici décembre, entre 2,25% et 2,5%.

Aux valeurs, Deutsche Bank et Commerzbank reculent de 10,23% et de 9,18% respectivement après la cession par un investisseur de participations représentant plus de 5% du capital des deux banques allemandes pour un montant total évalué à 1,75 milliard d'euros.

L'indice Stoxx des banques accuse la plus forte baisse dans les premiers échanges avec un repli de 2,16%.

Lanterne rouge du CAC 40, Société générale (-2,98%) efface une large partie des gains de lundi déclenchés par l'annonce de sa sortie de Russie et la hausse des rendements obligataires.

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)