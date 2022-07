Les actions progressent, les résultats en soutien

À Paris, le CAC 40 gagne 1,24% à 6.417,86 points à 07h53 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,32% et à Francfort, le Dax avance de 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,79%, le FTSEurofirst 300 de 0,71% et le Stoxx 600 de 0,65%.

Ce dernier gagne pour le moment 2,3% depuis le début de la semaine et se dirige vers sa meilleure performance mensuelle depuis novembre 2020.

Pour certains observateurs, l'annonce jeudi d'une contraction de l'économie américaine sur la période avril-juin nourrit l'hypothèse d'une récession mais aussi celle d'un ralentissement prochain du processus de resserrement monétaire de la Réserve fédérale, un point qui favorise les actifs risqués.

La tendance est également soutenue par une nouvelle salve de résultats et prévisions dont ceux publiés jeudi soir d'Apple et Amazon, qui gagnaient 3% et 12% respectivement dans les transactions hors séance.

En Europe, le marché salue notamment ceux de BNP Paribas (+3,23%), l'Oréal (+3,67%), Renault (+6,00%) Capgemini (+5,86%) et Hermès (+6,77%).

En revanche, toujours au CAC 40, Vivendi abandonne 4,41% après avoir publié ses résultats et annoncé envisager la scission d'Editis pour éviter tout problème de concentration dans le cadre du rachat de Lagardère.

La séance sera également riche en indicateurs avec principalement dans la matinée les premiers chiffres de l'inflation en juillet et de la croissance au deuxième trimestre en zone euro, à 09h00 GMT.

En France, la croissance de l'économie a connu un rebond plus marqué qu'attendu sur la période avril-juin, à 0,5% selon les premiers résultats publiés par l'Insee.

