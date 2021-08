Les actions montent dans le calme en attendant Powell

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY Les principales Bourses européennes sont en légère hausse mercredi dans les premiers échanges. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,29% à 07h35 GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,09% et à Londres, le FTSE prend 0,15%. /Photo prise le 19 août 2021/REUTERS/Andrew Kelly

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,29% à 6.683,54 points à 07h35 GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,09% et à Londres, le FTSE prend 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,15%.

L'indice Stoxx des services aux collectivités accuse la plus forte baisse en Europe avec un repli de 0,18% et celui des transpors et loisirs (+0,76%) signe à l'inverse la plus forte progression.

A Paris, Pernod Ricard avance de 1,18%, le groupe de spiritueux ayant annoncé qu'une décision de justice rendue aux Etats-Unis lui permettra de bénéficier du remboursement de certaines taxes à l'import ("drawback"), ce qui aura un impact positif sur ses résultats de l'exercice 2020-2021.

Carmat s'octroie 4,89% après avoir annoncé l'implantation de son coeur artificiel dans un deuxième centre aux Etats-Unis.

Adidas et Puma gagnent respectivement 1,33% et 1,22% après le relèvement de conseil de Deutsche Bank à "acheter".

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)