Les actions gardent le cap en Europe, Publicis en tête du CAC 40

À Paris, le CAC 40 gagne 1,14% à 6.109,35 points vers 08h00 GMT, à son plus haut niveau depuis un mois. À Londres, le FTSE 100 prend 1,05% et à Francfort, le Dax avance de 1,43%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,3%, le FTSEurofirst 300 de 0,84% et le Stoxx 600, au plus haut depuis le 6 octobre, gagne 0,88%.

Ce dernier a gagné 1,83% lundi, conséquence de l'abandon par le nouveau ministre britannique des Finances de la quasi totalité des projets budgétaires et fiscaux de son prédécesseur, de la détente du marché obligataire et de la nette progression de Wall Street.

Une information du Financial Times concernant un possible report par la Banque d'Angleterre du début de son programme de cessions d'obligations d'Etat britanniques, compte tenu des perturbations récentes sur les marchés de la dette, contribue en outre à l'amélioration du sentiment de marché.

Toutefois, certains estiment que la situation devrait se retourner prochainement, les fondamentaux qui ont entraîné une chute des marchés depuis plusieurs mois n'ayant pas disparu.

"Les deux derniers mois ont été difficiles pour les actions (...) et un rebond devait finir par se produire. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de profondeur derrière cela car le paysage économique est difficile et nous ne savons même pas encore si nous avons atteint le pic de l'inflation et des taux d'intérêt", a déclaré Craig Orlam, analyste senior chez Oanda.

"Ce sont des vents contraires importants qui rendront tout rebond du marché boursier extrêmement difficile", a-t-il ajouté.

Les marchés surveilleront dans l'après-midi la publication des comptes trimestriels de Goldman Sachs, dernière grande banque américaine à publier, et avant cela l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne (09h00 GMT).

Aux valeurs, Publicis (+3,89%) est tête du CAC40 après avoir publié une croissance organique de son chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes et relevé une nouvelle fois ses prévisions pour 2022.

Dans son sillage, le concurrent britannique WPP avance de 4,06%.

Eurofins baisse de 3,56% après la publication de son chiffre d'affaires sur neuf mois. À Zurich, Roche abandonne 1,12%, ses ventes trimestrielles ayant diminué en raison d'un effondrement de la demande pour les traitements et tests de COVID-19.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)