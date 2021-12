Les actions font du surplace à la veille de Noël

© Regis Duvignau Les Bourses européennes ouvertes vendredi en cette veille de Noël évoluent sans grand changement en début de séance. À Paris, le CAC 40 perd 0,07%, à Londres, le FTSE 100 prend 0,11%. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

À Paris, le CAC 40 perd 0,07% à 7.101,37 points vers 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,01% et le Stoxx 600 de 0,01%.

Nombre d'intervenants de marché étant partis en congés et alors que les Bourses de Francfort, Milan, Madrid et New York notamment sont fermées, le volume des échanges devrait rester très peu étoffé.

Les marchés de Londres et d'Euronext fermeront de manière anticipée à 12h30 GMT et à 13h05 GMT respectivement.

Le CAC 40 et le Stoxx 600 s'acheminent vers un gain de plus de 2% sur la semaine marquée par un recul des craintes sur la dangerosité du variant Omicron et ses conséquences sur l'économie mondiale après la publication d'études encourageantes.

La plupart des indices sectoriels européens évolue dans le vert avec une progression un peu plus marquée pour les transports et loisirs, dont l'indice Stoxx prend 0,36%.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)