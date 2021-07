Les actions européennes reprennent un peu de terrain

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Neil Hall Les marchés boursiers européens évoluent en hausse en début de séance vendredi. À Paris, le CAC 40 gagne 0,96% 07h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,52% et à Francfort, le Dax avance de 0,49%. /Photo d'archives/REUTERS/Neil Hall

PARIS (Reuters) - Les marchés boursiers européens évoluent en hausse en début de séance vendredi sur des achats à bon compte mais ils ne reprennent qu'une partie du terrain perdu la veille sur fond de craintes liées à la pandémie et de doutes sur la vigueur de la reprise économique.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,96% à 6.457,96 points vers 07h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,52% et à Francfort, le Dax avance de 0,49%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,75%, le FTSEurofirst 300 de 0,71% et le Stoxx 600 de 0,6%.

Ce dernier avait perdu 1,72% jeudi, sa pire performance depuis le 11 mai, et le CAC 40 avait cédé 2%, un repli quasi général sur les grands marchés mondiaux après une nouvelle baisse marquée des rendements obligataires et plusieurs indicateurs économiques inférieurs aux attentes qui ont ravivé les doutes sur la solidité du rebond de l'activité et de l'emploi aux Etats-Unis.

La propagation préoccupante du variant Delta du coronavirus continue en outre de préoccuper les investisseurs.

Wall Street a toutefois fini au-dessus de ses plus bas du jour jeudi et les rendements des emprunts repartent à la hausse, à 1,331% pour les titres américains à dix ans et -0,306% pour leur équivalent allemand.

Tous les grands secteurs de la cote européenne repartent de l'avant, les rebonds les plus marqués étant pour les compartiments les plus éprouvés ces derniers jours, comme celui du transport et des loisirs, dont l'indice Stoxx gagne 1,59%, ou celui des matières premières (+1,25%).

Au sein du CAC 40, Airbus gagne 2,9% après avoir annoncé une hausse de 52% de ses livraisons au premier semestre. Le motoriste Safran prend 2,34%.

A la baisse, le groupe parapétrolier CGG cède 0,86% après avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

(Reportage Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)