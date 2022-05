Les actions européennes reculent, l'économie chinoise déçoit

À Paris, le CAC 40 perd 0,85% à 6.308,65 points vers 07h35 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,59% et à Francfort, le Dax recule de 0,63%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,74%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,52%.

Les ventes au détail en Chine ont chuté de 11,1% en avril par rapport au même mois de l'an dernier, soit près de deux fois plus qu'attendu, et la production industrielle a reculé de 2,9%, sa plus forte baisse depuis février 2020, alors que le consensus Reuters la donnait en légère hausse. Quant au taux de chômage officiel, il a atteint 6,1% après 5,8% en mars.

Ces mauvais chiffres illustrent l'impact des restrictions sanitaires strictes imposées par les autorités chinoises pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie de COVID-19, des mesures qui commencent à être assouplies avec, à Shanghaï, un déconfinement complet prévu d'ici au 1er juin.

Ils alimentent ainsi les doutes sur la capacité de Pékin à tenir son objectif d'une croissance d'environ 5,5% du produit intérieur brut (PIB) sur l'ensemble de l'année.

En Bourse, ces doutes pénalisent les valeurs exposées au marché chinois comme Airbus, qui cède 1,24% ou les groupes de luxe Kering (-1,16%) et LVMH (-1,32%).

Sans rapport avec la Chine, Renault perd 0,81% après l'annonce de la cession de sa filiale en Russie et de sa part du constructeur local Avtovaz.

La chute la plus spectaculaire du début de séance est pour Valneva, qui abandonne 19,5% après l'annonce d'une possible annulation du contrat d'achat de vaccins contre le COVID-19 conclu par la Commission européenne.

En hausse, Casino gagne 2,1% après avoir confirmé son intention de céder sa filiale d'énergies renouvelables GreenYellow.

(Rédigé par Marc Angrand)