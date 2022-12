Les actions européennes reculent dans le sillage de Wall Street

À Paris, le CAC 40 perd 0,35% à 6673,32 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,19% et à Francfort, le Dax abandonne 0,43%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,36%.

Wall Street a perdu plus de 1% lundi après les chiffres supérieurs au consensus de l'indice ISM d'activité dans le secteur des services et des commandes à l'industrie. Une double bonne surprise qui a ravivé les craintes de voir la Réserve fédérale prolonger les hausses de taux l'an prochain pour freiner la demande et juguler l'inflation.

Ce contexte a favorisé une remontée marquée des rendements obligataires, de près de dix points de base pour le dix ans américain, à 3,579%.

En Europe, le dix ans allemand recule en revanche à 1,861%.

Côté actions, parmi les replis les plus marqués du début de séance figurent les secteurs cycliques de l'automobile (-1,15%) et des banques (-0,78%).

Dans l'actualité des sociétés, ADP chute de 13% à 128,45 euros après l'annonce de la cession des 3,91% du capital détenus par le néerlandais Royal Schiphol Group au prix de 133 euros par action.

Société générale abandonne 2,46%, pénalisé par l'abaissement de la recommandation de JPMorgan à "neutre".

En hausse, Porsche gagne 0,71%, profitant de l'annonce de son entrée dans l'indice Dax de la Bourse de Francfort en remplacement de Puma (+0,88%).

