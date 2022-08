Les actions européennes hésitent dans les premiers échanges

À Paris, le CAC 40 gagne 0,05% à 6.406,75 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,26% et à Francfort, le Dax recule de 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 recule de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,15%.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale, dont les "colombes" Mary Daly et Charles Evans, ont indiqué mardi que leurs collègues et eux-mêmes restaient résolus et "totalement unis" pour porter les taux d'intérêt américains à un niveau permettant de freiner plus sensiblement l'activité économique et de maîtriser l'inflation.

Sur le front diplomatique, la Chine a fermement condamné la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, qui a salué devant le Parlement à Taipei "l'une des sociétés les plus libres au monde".

Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, a convoqué l'ambassadeur des Etats-Unis en Chine et a annoncé suspendre l'importation de certaines marchandises agricoles taïwanaises.

"Le marché est pris dans une période assez incertaine actuellement", a déclaré Mathan Somasundaram, directeur général chez Deep Data Analytics. "Les responsables de la Fed ont calmé l'idée des marchés selon laquelle un ralentissement des hausses de taux d'intérêt est à venir et la détériotation de la tendance mondiale est également due en partie à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan."

Côté valeurs, en tête du CAC 40, Axa prend 4,04% après la publication d'un bénéfice net en hausse de 3% au premier semestre et Société générale gagne 3,65% après avoir a fait état d'une perte moins élevée qu'attendu au deuxième trimestre.

Veolia recule lui de 2,23% après ses résultats.

A Francfort, Commerzbank est stable (-0,03%) et BMW cède 5,28% après leurs résultats tandis que Infineon s'adjuge 1,61% après avoir publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes et relevé ses perspectives de chiffre d'affaires.

Tod's prend 21,13%, la famille fondatrice et principal actionnaire ayant annoncé qu'elle allait lancer une offre publique d'achat sur une partie des actions qu'elle ne détient pas encore afin de sortir le groupe de luxe de la cote.

Avast bondit de 41,91% à Londres, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés ayant déclaré qu'elle avait provisoirement autorisé le rachat de la société de cybersécurité par son concurrent NortonLifeLock pour 8,6 milliards de dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)