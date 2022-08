Les actions européennes en baisse pour la dernière séance du mois

À Paris, le CAC 40 perd 0,23% à 6.196,12 points vers 07h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,02% et à Francfort, le Dax lâche 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,04%.

Mardi, le marché parisien a enchaîné sa quatrième séance de baisse d'affilée et le Stoxx 700 a perdu 0,7%, portant à plus de 3% son repli sur les trois dernières séances en raison des craintes sur la remontée des taux, alimentées par de solides indicateurs américains et les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE).

Klaas Knot et Madis Mueller, membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, ont tous deux déclaré qu'une augmentation des taux directeurs de trois quarts de point devrait au moins être débattue en septembre tandis que le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a plaidé en faveur d'une action rapide face à l'envolée des prix.

Après l'accélération de l'inflation allemande à 8,8% en août, du jamais vu depuis près de 50 ans, l'indice des prix à la consommation en France est ressorti en hausse de 6,5% sur le mois écoulé, en léger ralentissement par rapport à juillet en raison d'une accalmie sur les prix de l'énergie.

Les données de l'inflation en zone euro seront publiées à 09h00 GMT et le consensus Reuters le donne à 9,0% sur un an.

En Bourse, le secteur de la technologie (+1,17%) signe la forte progression pour le moment et celui des services aux collectivités recule de 0,83%.

Aux valeurs individuelles, Renault gagne 3,46% après une information de Reuters selon laquelle le groupe pourrait accueillir le constructeur automobile chinois Geely Automobile et un groupe pétrolier au capital de la future entité de moteurs thermiques qu'il va créer au côté d'une entité dédiée à l'électrique et aux logiciels.

