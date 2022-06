Les actions européennes devraient poursuivre leur rebond

Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,44% pour le CAC 40 à Paris, de 0,48% pour le Dax à Francfort, de 0,29% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,49% pour l'EuroStoxx 50.

Tous devraient ainsi amplifier le rebond entamé lundi après les fortes baisses des deux, voire trois semaines précédentes. Mais si la chasse aux bonnes affaires est logique dans le contexte actuel, il est encore trop tôt pour parler de rebond durable, le débat sur l'inflation et l'ampleur des hausses de taux nécessaires pour la juguler étant loin d'être clos.

Le premier test grandeur nature du regain d'intérêt des investisseurs pour les actifs risqués sera la publication à 14h00 GMT des chiffres mensuels des reventes de logements aux Etats-Unis, le marché immobilier étant l'un des plus directement menacés par la remontée des taux.

Mais le principal rendez-vous de la semaine sera mercredi l'audition au Congrès de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, une semaine après la hausse de taux de trois quarts de points décidée par la banque centrale.

Lundi, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a dit espérer que les Etats-Unis puissent réussir un atterrissage économique en douceur, comme ils l'avaient fait durant le cycle de resserrement monétaire de 1994.

A WALL STREET

Wall Street est pour l'instant attendue dans le vert après le week-end de trois jours qui a suivi la pire semaine de l'indice Standard & Poor's 500 depuis mars 2020.

Les contrats à terme sur indice suggèrent une hausse de 1,3% pour le Dow Jones, de 1,41% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,46% pour le Nasdaq.

Vendredi, avant le week-end prolongé de "Juneteenth", le Dow avait cédé 0,13%, ou 38,29 points, à 29.888,78, le S&P 500 avait gagné 8,07 points, soit 0,22%, à 3.674,84 et le Nasdaq Composite avait progressé de 152,25 points (+1,43%) à 10.798,35.

Sur l'ensemble de la semaine dernière, le Dow et le Nasdaq ont perdu 4,8% et le S&P 500 5,8%.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 1,84%, sa meilleure performance depuis le 30 mai, au lendemain d'un plus bas de trois mois, en profitant du regain d'intérêt pour les valeurs cycliques et technologiques.

En Chine, la hausse du début de séance, favorisée par un regain d'optimisme sur le marché immobilier, s'est essoufflée au fil des heures et les grands indices évoluent désormais dans le rouge: le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,84% et le CSI 300 0,76%. À Hong Kong, le Hang Seng avance toutefois encore de 1,23% et l'indice local des valeurs technologiques de 1,02%.

CHANGES

Affecté par le regain d'appétit pour les actifs plus risqués, le dollar cède 0,28% face aux autres grandes devises, dont l'euro, qui remonte à 1,0519 (+0,10%).

Le yen reste toutefois sous pression, non loin du plus bas de 24 ans touché la semaine dernière face au billet vert à 135,58.

Le dollar australien, lui, profite des déclarations du gouverneur de la RBA, la banque centrale australienne, sur la nécessité de "davantage de hausses de taux d'intérêt".

Le bitcoin (+2,37%) se maintient pour l'instant au-dessus du seuil des 20.000 dollars, à 21042,36.

TAUX

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans est en légère hausse dans les échanges en Asie à 3,2749%.

La remontée des rendements est bien plus marquée dans les premiers échanges en Europe: le dix ans allemand prend plus de sept points de base à 1,731%, son équivalent français plus de huit points à 2,297%, l'italien dix points à 3,773%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en nette hausse, les préoccupations liées aux tensions sur l'offre mondiale l'emportant de nouveau sur la perspective d'un ralentissement de la demande après la lourde chute de la semaine dernière.

Le Brent gagne 0,7% à 114,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,79% à 111,52 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 21 JUIN

