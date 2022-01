Les actions européennes dans le rouge, EDF plonge, SAP brille

© PETER NICHOLLS Les principales Bourses européennes reculent en début de séance vendredi. À Paris, le CAC 40 perd 0,58% à 08h35 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,1% et à Francfort, le Dax recule de 0,49%. /Photo d'archives/REUTERS/Peter Nicholls

À Paris, le CAC 40 perd 0,58% à 7.159,64 points à 08h35 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,1% et à Francfort, le Dax recule de 0,49%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,7%, le FTSEurofirst 300 de 0,49% et le Stoxx 600 de 0,51%.

Les propos tenus jeudi par plusieurs dirigeants de la Fed, notamment sa gouverneure et probable future vice-présidente, Lael Brainard, ont conforté aux yeux des investisseurs le scénario d'une première hausse de taux dès le mois de mars.

Cette perspective a pesé sur la tendance à Wall Street, qui a fini en net repli (-1,42% pour le Standard & Poor's 500), comme à Tokyo (-1,28% pour le Nikkei).

En Europe, le secteur technologique est le plus affecté par le mouvement de repli avec une baisse de 1,13% pour son indice Stoxx.

Les investisseurs attendent par ailleurs les chiffres mensuels des ventes au détail aux Etats-Unis et les premières publications de résultats dans le secteur bancaire américain, deux facteurs qui incitent à la prudence.

Aux valeurs, EDF chute de 22,72% et se dirige vers sa plus forte baisse depuis son entrée en Bourse en 2005, après l'annonce de nouvelles mesures visant à limiter la hausse de la facture d'électricité des foyers français et la révision à la baisse de sa prévision de production 2022, qui pèseront lourdement sur ses résultats financiers.

À contre-courant de la tendance, le géant allemand des logiciels d'entreprise SAP s'adjuge 1,16% à Francfort après l'annonce d'une croissance solide de ses revenus dans le "cloud" au quatrième trimestre et d'un nouveau plan de rachats d'actions.

