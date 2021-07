Les actions européennes baissent dans la matinée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Les principales Bourses européennes évoluent en baisse mardi dans la matinée. À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,35%. À Francfort, le Dax cède 0,47%. Et à Londres, le FTSE recule plus légèrement de -0,06%. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,35% à 6.544,31 points à 08h15 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,47%. Et à Londres, le FTSE (-0,06%) recule plus légèrement avec la hausse des valeurs pétrolières.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,31%, le FTSEurofirst 300 de de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,06%.

Au niveau sectoriel, l'indice européen lié à l'automobile accuse la plus forte baisse (-0,91%) tandis que celui de l'énergie avance de 0,49%, profitant de la hausse des cours du brut après l'annulation de la réunion de l'Opep+ sur la remontée de sa production.

A Paris, TotalEnergies s'octroie 0,76% et à Londres, BP et Royal Dutch Shell gagnent 0,62% et 0,74% respectivement.

Dans l'actualité des entreprises, Alstom chute de 6,4%, en queue de peloton du Stoxx 600, après avoir dit lundi soir anticiper un flux de trésorerie disponible négatif pour l'exercice fiscal 2021-2022.

EDF lâche 4,08%. Plusieurs sources ont indiqué à Reuters que la probabilité que la réforme du groupe soit validée avant la présidentielle de mai 2022 semblait désormais très réduite.

Toujours du côté du SBF 120, Virbac (+10,81%) évolue au plus haut après avoir relevé ses prévisions annuelles.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)