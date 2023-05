Les actions et le dollar en hausse, l'optimisme sur la dette américaine domine

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse modérée et les Bourses européennes progressent à mi-séance jeudi, profitant du regain d'appétit pour le risque observé sur la plupart des grandes places boursières mondiales avec l'espoir d'un accord sur le plafond de la dette des Etats-Unis.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,2% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,96% à 7.470,53 vers 10h55 GMT.

À Francfort, le Dax prend 1,67%, au plus haut depuis janvier 2022, et à Londres, le FTSE 0,64%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,64%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,25% et le Stoxx 600 de 0,61%.

Les volumes sont toutefois nettement réduits et les marchés suisse et nordiques sont fermés en ce jour de l'Ascension, férié dans plusieurs pays. Le président américain Joe Biden et le principal leader républicain au Congrès, Kevin McCarthy, ont souligné mercredi leur détermination à parvenir rapidement à un accord pour relever le plafond de la dette fédérale.

Les marchés veulent croire qu'un compromis sera trouvé et adopté par les deux chambres du Congrès avant que le gouvernement ne soit à court d'argent pour verser les salaires, retraites ou rembourser ses créanciers, possiblement dès le 1er juin.

"Nous n'avons pas eu beaucoup d'avancées concrètes, mais les négociations se poursuivent et tous les principaux acteurs ont réitéré qu'ils voulaient éviter un défaut de paiement, ce qui a aidé à rassurer les participants au marché", ont écrit les stratèges de Deutsche Bank dans une note.

Les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiées à 12h30 GMT, de même que l'indice d'activité "Philly Fed".

À WALL STREET

Walmart, géant américain de la grande distribution, gagnait 2,7% en avant-Bourse après avoir relevé ses objectifs annuels de ventes et de profit, porté par la demande pour ses produits à bas coût, ce qui atténue les craintes d'un ralentissement des dépenses de consommation face à l'inflation.

Les comptes trimestriels de Target, Home Depot et TJX Companies ont montré cette semaine que les consommateurs se détournaient des produits non essentiels à cause de la hausse des prix.

Cisco, l'un des composante du Dow Jones, perdait 3,6% en avant-Bourse après avoir annoncé une importante baisse de demande au troisième trimestre.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, Trigano grimpe de 11,16%, sa plus forte progression depuis huit mois, après l'annonce de ses résultats du premier semestre, qui témoignent d'une forte demande persistante pour les camping-cars.

A Londres, Burberry abandonne 6,43%, la faible performance du groupe luxe sur le marché américain ayant éclipsé un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé qu'attendu, grâce au rebond en Chine.

L'opérateur britannique de télécommmunications BT Group chute de 8,24% après avoir annoncé des flux de trésorerie annuels inférieurs aux attentes et son intention de supprimer jusqu'à 55.000 emplois d'ici 2030.

TAUX

Les rendements obligataires de référence en zone euro sont en hausse, un mouvement logique face à la hausse des actions et au regain d'appétit pour les actifs plus risqués.

Celui du Bund allemand à dix ans remonte à 2,409% et son équivalent français à 2,996%, tous deux au plus haut depuis début mai.

Le dix ans américain se stabilise autour de 3,5944%.

CHANGES

Sur le marché des devises, le mouvement de hausse observé récemment sur le dollar se poursuit. Le billet vert prend 0,26% contre un panier de devises internationales, après un pic de trois semaines plus tôt en séance.

Après avoir enfoncé mercredi pour la première fois en cinq mois le seuil de sept pour un dollar, le yuan chinois continue de baisser, dans un contexte de tensions géopolitiques et d'essoufflement de la reprise post-COVID de la Chine.

L'euro se replie quant à lui à 1,0812 dollar

PÉTROLE

Le marché du pétrole recule un peu après avoir pris près de 3% la veille: le Brent perd 0,31% à 76,72 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,29% à 72,62 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)