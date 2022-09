Les actions et l'euro montent, la BCE et la Chine en soutien

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent de plus de 1% à mi-séance vendredi, effaçant leurs pertes du début de semaine à la faveur du rebond des valeurs minières et des bancaires, tandis que l'euro continue de profiter du relèvement des taux de la Banque centrale européenne (BCE) et que le dollar recule.