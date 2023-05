Les actions en hausse prudente en attendant l'inflation américaine

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir sur de faibles variations lundi et les principales Bourses en Europe sont en légère hausse à mi-séance, l'embellie des marchés d'actions en fin de semaine dernière se prolongeant prudemment dans l'attente de la publication mercredi des données sur l'inflation américaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait refluer de 0,03%.

Malgré les commémorations du 8-Mai, plusieurs marchés financiers sont ouverts, notamment à Paris, où le CAC 40 avance de 0,3% à 7.454,88 points vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,2%, les gains étant plus réduits après la publication des chiffres de la production industrielle allemande qui montrent un recul de 3,4% en mars, sur fond de faiblesse du secteur automobile. La Bourse de Londres, fermée pour un jour férié en l'honneur du couronnement de Charles III, rouvrira mardi.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,32% et le Stoxx 600 0,41%.

Après le rapport mensuel sur l'emploi américain, publié vendredi, qui a montré une résilience du marché du travail, éloignant le spectre d'une récession mais ravivant la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire, les marchés attendent mercredi les chiffres des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis.

Le consensus Reuters prévoit une accélération de l'inflation à 0,4% sur un mois en avril, ce qui selon Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, ne devrait pas favoriser le scénario d'une baisse des taux en fin d'année, anticipée par certains investisseurs.

Avant cela, le marché prendra connaissance de l'enquête trimestrielle de la Réserve fédérale (Fed) sur les prêts bancaires, qui devrait fournir des indications sur l'impact de la remontée des taux d'intérêt alors que le secteur bancaire, notamment dans les banques régionales, reste sous pression aux Etats-Unis. Les données sur les stocks des grossistes américains, prévues à 14h00 GMT, sont également à surveiller.

Dans les statistiques du jour en Europe, le moral des investisseurs dans la zone euro s'est dégradé contre toute attente depuis le début du mois de mai (-13,1 points) dans un contexte d'inflation persistante et d'inquiétudes sur le dossier de l'énergie, selon l'enquête mensuelle de l'institut Sentix.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les banques régionales américaines rebondissent en avant-Bourse après une semaine tumultueuse marquée par l'effondrement de First Republic Bank, rachetée par JPMorgan Chase. Pacwest s'envole de 36% en avant-Bourse après l'annonce par la banque du versement d'un dividende trimestriel, tandis que Western Alliance Bancorp, Comerica, Zions Bancorp, First Horizon et Keycorp progressent de 3,5% à 8,6%.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le secteur bancaire (+0,83%) se démarque également avec notamment Crédit Agricole (+1,13%).

Les secteurs des ressources de base (+0,56%) et de l'énergie (+1,18%) progressent également sur fond de reflux des craintes d'une récession avec le rapport sur l'emploi américain. ArcelorMittal avance de 3,47% et TotalEnergies prend 1,15%.

Dans l'actualité des entreprises cotées, Vivendi recule de 0,42% malgré le feu vert de l'Espagne en vue d'une augmenter de la participation de la société française dans le groupe espagnol de médias Prisa. Vallourec, qui a obtenu de son côté une autorisation au Brésil pour la reprise d'exploitation de sa mine de fer de Pau Branco, bondit de 4,76%.

L'action Olympique Lyonnais est suspendue alors que le club de football a annoncé lundi le départ de son président emblématique, Jean-Michel Aulas.

En Italie, Monte Dei Paschi Di Siena (MPS) gagne 6,01%, le Trésor étant prêt à réduire sa participation dans la banque, selon des sources.

PostNL grimpe de 7,25% après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation surprise au titre du premier trimestre.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe montent dans la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire: le dix ans allemand avance de quatre points de base, à 2,333%, alors que Klaas Knot, membre de la Banque centrale européenne (BCE), a estimé durant le week-end que d'autres hausses de taux seraient nécessaires pour contenir l'inflation.

Le rendement du dix ans américain prend plus de trois points, à 3,4881% alors que la secrétaire d'Etat au Trésor, Janet Yellen, a de nouveau mis en garde dimanche le Congrès contre une "crise constitutionnelle" s'il n'agit pas sur le plafond de la dette.

CHANGES

Le dollar, qui a affiché la semaine dernière une perte hebdomadaire, recule lundi de 0,07% face à un panier de devises de référence, le billet vert restant sous pression dans l'attente de la publication de l'enquête de la Fed sur les prêts bancaires.

L'euro se traite à 1,103 dollar (+0,11%).

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont soutenus par un apaisement des craintes d'une récession: le Brent avance de 2,50% à 77,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,85% à 73,37 dollars.

Les deux références ont perdu la semaine dernière respectivement 7,1% et 5,3%.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JOUR

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Laetitia Volga)