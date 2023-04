Les actions en hausse avec la Chine et les banques américaines

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mardi et les Bourses européennes évoluent également dans le vert à mi-séance, la tendance haussière étant soutenue par des statistiques économiques chinoises et les résultats de grandes banques américaines.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,42% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,59% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40, qui a atteint lundi un record historique en séance à 7.552 points, gagne 0,66% à 7.547,6 vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,63% et à Londres, le FTSE prend 0,28%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,54%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,8%. Le Stoxx 600, qui a enregistré cinq séances consécutives dans le vert avant de finir stable lundi, s'octroie 0,53% alors que l'indice de la volatilité en Europe reflue de 6,69% à 16,28 points, au plus bas depuis novembre.

L'économie chinoise a enregistré une croissance de 4,5% sur un an au premier trimestre, un rythme supérieur aux attentes, grâce à la fin des restrictions contre le COVID-19, selon les données officielles publiées mardi.

D'autres données chinoises montrent que la production industrielle a augmenté de 3,9% en mars, tandis que les ventes au détail ont progressé de 10,6% le mois dernier.

Dans les publications financières, Bank of America Corp a fait état mardi d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre à 7,66 milliards de dollars dans le sillage des résultats meilleurs que prévu publiés la semaine dernière par Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co.

Côté indicateurs économiques, une statistique sur l'immobilier aux Etats-Unis prévue à 12h30 GMT fournira de nouveaux éléments sur l'évolution de la conjoncture, tandis qu'en Europe, le moral des investisseurs en Allemagne a enregistré une détérioration surprise en avril avec un indice ZEW à 4,1 après 13,0 en mars. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

En avant-Bourse, Bank of America prend 1,8%% et Goldman Sachs 1,4%.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la hausse est emmenée notamment par les compartiments des banques (+1,6%), des nouvelles technologies (+1,32%), des ressources de base (+1,54%) et des biens de consommation personnelle (+0,54%).

A Paris, Société générale (+2,68%), BNP Paribas (+2,21%) et Capgemini (+1,74%) forment le trio de tête sur le CAC 40.

UBS prend 1,47% après avoir annoncé apporter des modifications à son programme de rachat d'actions de six milliards de dollars à la suite de son rachat par Credit Suisse (+2,27%).

Côté résultats d'entreprises, Lagardère est dans le vert à la faveur d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 24,4% tandis que Virbac recule de 4,51% après une baisse de ses ventes au premier trimestre.

Ailleurs en Europe EasyJet, optimiste sur sa prévision de bénéfice annuel, gagne 0,98%, tandis que celle d'Ericsson, jugée décevante, fait plonger le titre de 6,6%.

CHANGES

Le dollar reflue de 0,41% face à un panier de devises après les indicateurs chinois meilleurs que prévu.

L'euro se traite à 1,0975 dollar (+0,45%).

La livre sterling s'affiche à 1,2438 dollar (+0,48%) malgré une hausse du taux de chômage au Royaume-Uni sur les trois mois à février. La croissance des salaires a toutefois accéléré durant cette période, ce qui pourrait plaider pour un nouveau relèvement des taux d'intérêt en mai.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule légèrement à 2,476% après avoir touché en matinée 2,5%, au plus haut depuis le 15 mars, les investisseurs anticipant de nouveaux relèvements de taux de la Banque centrale européenne (BCE).

Le rendement des Treasuries à dix ans est quasiment inchangé, à 3,5908%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent légèrement, les données en provenance de Chine ne parvenant pas compenser les inquiétudes sur l'économie: le Brent cède 0,13% à 84,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,21% à 80,66 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)