Les actions en Europe sans direction claire avant l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à la mi-séance jeudi, tandis que Wall Street est attendue en légère hausse dans un contexte de prudence dans l'attente de la publication des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis alors que, du point de vue politique, le contrôle du Congrès américain demeure incertain. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,37% pour le Nasdaq au lendemain d'une forte baisse des indices.

En Europe, le marché est volatil jeudi, la baisse ayant été moins prononcée la veille. Le CAC 40 recule de 0,41% à 6.404 vers 12h40 GMT à Paris. A Londres, le FTSE abandonne 0,12%. À Francfort, le Dax avance en revanche de 0,01%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,06%, tandis que l'EuroStoxx 50 de la zone euro reflue de 0,05%. Le Stoxx 600 prend, pour sa part, 0,11%.

"Nous observons une certaine aversion au risque sur les marchés financiers jeudi dans l'attente des données sur l'inflation aux Etats-Unis", explique Craig Erlam, analyste marchés chez OANDA.

Les chiffres des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'octobre aux Etats-Unis seront publiés à 13h30 GMT. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement de la hausse sur un an à 8,0% après 8,2%, mais une poursuite de l'accélération des prix en rythme mensuel à 0,6% après 0,4%.

Ces données seront scrutées par les investisseurs afin de déterminer la trajectoire future des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que le marché est partagé entre une hausse de 50 points ou de 75 points de base du coût du crédit le mois prochain.

En Europe, où l'inflation est également un sujet de préoccupation, les chiffres définitifs de la hausse des prix seront connus vendredi en Allemagne et la semaine prochaine en France.

VALEURS EN EUROPE

La tendance en Europe est animée essentiellement par les résultats des entreprises, généralement meilleurs que prévus, qui permettent au Stoxx 600 d'afficher à ce stade une quatrième hausse hebdomadaire consécutive.

Engie prend 3,53% après le relèvement de ses prévisions pour cette année et un bond de ses résultats sur neuf mois. Crédit agricole recule en revanche de 4,41%, la banque ayant déçu le marché au troisième trimestre avec ses revenus inférieurs aux attentes.

Ailleurs en Europe, AstraZeneca s'adjuge 3,44%. Le laboratoire britannique a relevé sa prévision de bénéfice pour cette année après des résultats trimestriels au-delà du consensus.

L'assureur allemand Allianz gagne 1,93% et le spécialiste de la livraison des repas Delivery Hero 2,73%, tous deux portés par le relèvement de leurs perspectives pour cette année, tandis que les équipementiers automobiles Knorr Bremse(+7,88%) et Continental (+5,4%) sont recherchés en raison de bénéfices trimestriels meilleurs que prévu.

Côté baisse, les publications financières de MERCK KGAA (-2,98%) et d'Aegon (-1,47%) ont été jugées décevantes. Teleperformance, lui, s'est distingué avec un plongeon de 33,90% de son titre à la suite de l'ouverture d'une enquête en Colombie sur les conditions de travail des salariés de la plate-forme TikTok dont le spécialiste français des centres d'appel est un sous-traitant.

CHANGES

Le dollar monte face à un panier de grandes devises (+0,3%) avant les chiffres de l'inflation américaine, s'acheminant vers une deuxième séance consécutive de hausse.

L'euro recule fortement, de 0,69% à 0,9942 dollar, retombant sous la parité avec le billet vert.

Le bitcoin, qui a touché mercredi un creux de deux ans à 15.632 dollars en réaction à l'abandon du projet d'achat des actifs de la plate-forme de cryptomonnaie FTX par Binance, rebondit de 3,33%.

TAUX

Les marchés obligataires sont sans direction claire en attendant l'inflation américaine. Le rendement du Bund allemand à dix ans recule d'un point à 2,17% et celui à deux ans, le plus sensible à l'évolution des taux, prend environ un point à 2,14%.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans recule de cinq points à 4,0943% et celui à deux ans d'environ trois points à 4,6015%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole refluent pour la quatrième séance consécutive en raison des craintes sur la demande en Chine dans un contexte de résurgence de l'épidémie de COVID-19 dans plusieurs grandes villes du pays, y compris à Pékin.

Le Brent cède 0,47% à 92,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,59% à 85,32 dollars le baril.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)