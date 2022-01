Les actions en Europe repartent de l'avant

© CHARLES PLATIAU Les principales Bourses européennes progressent en début de séance lundi. À Paris, le CAC 40 gagne 1% à 7.035,39 points à 08h58 GMT GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,27% et à Francfort, le Dax avance de 1,51%. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,45%, le FTSEurofirst 300 de 1% et le Stoxx 600 de 1,17%.

Si ce dernier se reprend après une semaine tumultueuse pour les actions, il se dirige vers sa pire performance mensuelle depuis octobre 2020 en perdant pour le moment 3,7%.

Les craintes liées à une accélération du cycle de resserrement de la politique monétaire des Etats-Unis ont suscité un regain d'aversion pour le risque ces derniers jours.

Si le sujet devrait continuer à animer les débats, les investisseurs s'intéressent également à la stratégie de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre qui doivent annoncer leurs décisions de politique monétaire jeudi sur fond d'inquiétudes concernant l'inflation.

L'indice des prix à la consommation dans la zone euro sera publié mercredi.

En attendant, les investisseurs prendront connaissance des premiers chiffres de l'inflation allemande en janvier à 13h00 GMT et de l'estimation préliminaire de la croissance économique de la zone euro au quatrième trimestre à 10h00 GMT.

Du côté des valeurs, le groupe de grande distribution Casino recule de 8,32%, la plus forte baisse du SBF 120, après avoir abaissé sa prévision d'Ebitda pour 2021 pour ses enseignes en France.

Il entraîne dans sa chute Carrefour, dont le titre perd 3,86%, lanterne rouge du CAC 40.

Orpea, récemment mis en cause dans un livre sur la gestion des Ehpad en France, a pris jusqu'à 9,7% en début de séance après avoir annoncé le limogeage de son directeur général et la nomination d'un nouveau PDG. Il gagne désormais plus que 0,69%.

A Londres, Vodafone avance de 3,26% après une information de Bloomberg sur une prise de participation du fonds activiste Cevian et l'annonce d'une collaboration avec notamment Intel sur les semi-conducteurs.

Ryanair cède 0,78% après avoir publié une perte de 96 millions d'euros sur les trois derniers mois de 2021.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)