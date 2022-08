Les actions en baisse, regain de nervosité avant Powell

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes évoluent dans le rouge vendredi à mi-séance, une prudence qui s'explique par l'imminence de l'intervention du président de la Réserve fédérale à Jackson Hole, aux Etats-Unis. Les contrats à terme donnent un repli de 0,29% pour le Dow Jones, de 0,45% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,59% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,44% à 6.353,18 à 11h05 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,45% et à Londres, le FTSE est stable.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,39%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,44%.

Jerome Powell s'exprimera à 14h00 GMT et les intervenants de marché tenteront de déceler dans son discours des signaux sur l'orientation de la politique monétaire de la Fed et l'ampleur des prochaines hausses de taux.

Les économistes de la Deutsche Bank estiment que le président de la banque centrale "orientera probablement ses remarques dans une direction 'hawkish' pour s'assurer que les qualifications de la Fed en matière de lutte contre l'inflation soit incontestées, notamment après que les déclarations de juillet [lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion du 27 juillet, ndlr] ont été interprétées sous un angle accommodant".

Avant la prise de parole de Jerome Powell, les investisseurs s'intéresseront aux revenus et dépenses des ménages américains à 12h30 GMT. Cette statistique inclut l'indice des prix à la consommation "core PCE" que le consensus Reuters donne en hausse de 4,7% sur un an en juillet après +4,8% le mois précédent.

Du côté des statistiques publiées en Europe, l'indice du moral des consommateurs allemands, calculé par l'institut GfK, s'est à nouveau dégradé pour tomber à son plus bas niveau à l'approche du mois de septembre alors les ménages anticipent une envolée de leurs factures d'énergie. En revanche en France, la confiance des consommateurs a augmenté de manière inattendue en août.

VALEURS EN EUROPE

Une majorité des secteurs européens est en baisse mais celui des matières premières se distingue favorablement, avec une progression de 1%.

Le cours du cuivre sur le marché de Londres a atteint un pic de près de deux mois, en raison des inquiétudes sur la production avec la flambée des prix de l'électricité.

ArcelorMittal, Anglo American et Rio Tinto gagnent de 0,82% à 2,26%.

TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro sont en hausse, celui du Bund allemand à dix ans avance de deux points de base à 1,349%, son équivalent français de trois points à 1,968% .

Les bons du Trésor américain à dix ans affichent quant à eux un rendement de 3,0743%, en hausse de cinq points de base.

CHANGES Le dollar est lui orienté à la baisse en attendant les déclarations deJerome Powell: l'indice qui mesure ses variations face à un panier de devisesde référence cède 0,24%.

PÉTROLE

Les signes d'amélioration de la demande de carburant soutiennent les cours pétroliers: le Brent gagne 1,67% à 101 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,44% à 93,85 dollars.

(Laetitia Volga, édité par)