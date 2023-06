Les actions dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance, le spectre d'un défaut de paiement des Etats-Unis étant désormais écarté, mais la suite de la tendance pourrait être influencée par le rapport officiel sur l'emploi américain.

En attendant cette statistique prévue avant l'ouverture de la Bourse de New York, les futures sur indices new-yorkais signalent un gain de 0,54% pour le Dow Jones, de 0,49% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,47% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,3% à 7.230,48 points vers 11h10 GMT. À Francfort, le Dax progresse de 1,16% et à Londres, le FTSE prend 0,98%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,98% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,2%. Le Stoxx 600 s'adjuge 1,01%, tiré essentiellement par le compartiment de l'immobilier (+3,3%), celui des ressources de base (+4,47%) et celui du pétrole et du gaz (+1,65%).

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 enregistre cependant à ce stade une perte de 1,28%, tandis que le Stoxx 600 grappille 0,43%.

Aux Etats-Unis, après la Chambre des représentants, le Sénat a approuvé jeudi soir le projet de loi prévoyant une suspension provisoire du plafond de la dette du pays, écartant ainsi le spectre d'un défaut de paiement.

Principal rendez-vous macroéconomique de la semaine, les investisseurs attendent désormais à 12h30 GMT le rapport officiel du département américain du Travail sur les créations d'emplois pour le mois de mai alors que les récentes enquêtes "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) et ADP, ainsi que la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage, ont témoigné d'une résilience du marché de l'emploi.

Le consensus Reuters prévoit 190.000 créations de postes en mai après 253.000 en avril, un taux de chômage à 3,5% contre 3,4% précédemment, et un ralentissement de la hausse des salaires à 0,3% sur un mois après +0,5% en avril.

Les marchés tablent actuellement avec une probabilité de 80% sur un statu quo sur les taux de la Fed lors de la réunion du 14 juin, selon le baromètre FedWatch de CME Group. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dell reculait d'environ 4% en avant-Bourse, le groupe informatique texan ayant publié jeudi soir une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en dessous des attentes.

Lululemon Athletica bondissait de 15% en avant-Bourse après le relèvement par le distributeur d'articles de sports de ses prévisions de vente et de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

VALEURS EN EUROPE

Les prévisions de Lululemon tirent Adidas (+4,76%) et Puma (+4,6%) à la Bourse de Francfort. L'indice de la distribution en Europe avance de 1,52%.

Toujours à Francfort, ProSiebenSat.1 gagne 2,4% après une augmentation de la participation du groupe tchèque PPF à 15,04% à son capital.

A Londres, le spécialiste de la santé animale Dechra Pharmaceuticals grimpe de 8,29% après l'annonce de son rachat par le fonds suédois EQT pour 4,46 milliards de livres (5,6 milliards de dollars ou 5,1 milliards d'euros).

TAUX

Le rendement de l'OAT français à dix ans prend 3,5 points de base à 2,849% et celui du Bund allemand même échéance avance de 3,9 points à 2,287%.

L'écart de rendement (spread) entre ces deux obligations est globalement stable, autour de 55 points, alors que l'agence de notation Standard & Poor's doit rendre dans la soirée son avis sur la dette française, un mois après un premier avertissement de sa concurrente Fitch à l'encontre de Paris.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est pratiquement inchangé à 3,6123% avant les chiffres de l'emploi.

CHANGES

Le dollar, en repli de 0,09% face aux autres grandes devises, s'achemine vers sa pire performance hebdomadaire depuis mi-janvier, les incertitudes sur la dette américaine étant levée, tandis que les marchés tablent sur un statu quo sur les taux de la Fed.

L'euro s'affiche à 1,0765 dollar (+0,04%), après avoir touché 1,07695, soit un plus haut d'environ une semaine, Christine Lagarde, la présidente de la BCE ayant déclaré jeudi que l'institution avait encore du chemin à faire dans la remontée de ses taux d'intérêt.

PÉTROLE

Le marché pétrolier profite de l'adoption par le Congrès américain de l'accord sur la dette du pays avant la réunion très attendue de l'Opep+ dimanche.

Le Brent avance de 1,49% à 75,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,55% à 71,19 dollars le baril.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)