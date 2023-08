Les actions dans le rouge, les rendements obligataires montent

À Paris, le CAC 40 perd 1,09% à 7.233,03 points vers 07h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,42% et à Francfort, le Dax recule de 1,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,03%, le FTSEurofirst 300 de 1,07% et le Stoxx 600 de 0,92%.

Les rendements des emprunts d'Etat américains sont en nette hausse, à plus de 4,15% pour le dix ans, un pic de neuf mois à la suite de solides données sur l'emploi et des prévisions d'émission de titres de dette plus élevés que prévu de la part du Trésor.

"L'augmentation des adjudications du Trésor pour répondre aux besoins d'emprunt à long terme ne contribuera pas à réduire les rendements obligataires si l'économie sous-jacente (marché du travail, inflation) continue de résister à une récession", peut-on lire dans une note de Société générale.

Au lendemain d'une séance marquée par la dégradation inattendue de la note de crédit des Etats-Unis par l'agence Fitch, l'attention se tourne désormais vers la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre à 11h00 GMT et sur les résultats d'entreprises.

Les géants de la technologie Apple et Amazon publieront après la clôture de Wall Street, mais en attendant, de nombreuses sociétés européennes ont fait part avant l'ouverture de leurs comptes trimestriels.

Société générale gagne 1,56% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portée par sa gestion des coûts et les bonnes performances la filiale ALD.

En revanche, Axa perd 0,48% et Veolia cède 2,39% après leurs résultats du premier semestre.

Du côté du SBF 120, SES se distingue avec une progression de 13,26%, l'opérateur de satellites prévoyant un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros après que son excédent brut d'exploitation au deuxième trimestre a dépassé les attentes.

Parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600, on retrouve Zalando (+2,46%), Merck KGaA (+2,83%) et Beiersdorg (+3,45%) dont les résultats sont bien accueillis. Ce n'est pas le cas toutefois pour Adidas (-0,68%) ou encore Lufthansa (-6,8%).

Infineon chute de 10,41%, le fabricant allemand de puces anticipant une légère baisse de chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Dans son sillage, STMicroelectronics lâche 4,72% à Paris.

Côté macro, la matinée sera rythmée par les chiffres définitifs des indices PMI des services européens.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)