Les actions dans le désordre en l'absence de catalyseur

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dans le désordre à l'ouverture et les Bourses européennes évoluent sans tendance claire mardi à mi-séance alors que les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs résultats d'entreprises en attendant de nouvelles indications sur l'évolution de l'inflation américaine.

Les contrats à terme sur indices signalent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones, en baisse de 0,23% pour le Standard & Poor's, de 0,48% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,14% à 7.019,14 vers 12h20 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,26% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,06%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,03%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,12%.

L'appétit des investisseurs pour les actifs risqués faiblit en l'absence d'un nouveau catalyseur susceptible d'orienter la tendance dans un sens comme dans l'autre.

Les questions de politique monétaire restent au premier plan au lendemain d'une intervention de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, qui a estimé devant le Parlement européen qu'il n'était actuellement pas nécessaire de procéder à un resserrement monétaire important alors que le niveau d'inflation est amené à refluer de lui-même.

Les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis jeudi représentent l'un des principaux rendez-vous de la semaine pour les marchés financiers. Le consensus Reuters table sur une hausse globale des prix de 0,5% d'un mois sur l'autre et de 7,3% sur un an en janvier tandis que celle de l'indice "core CPI" devrait ressortir à +5,9% en rythme annuel.LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Dans les échanges en avant-Bourse, Pfizer est indiqué en baisse en raison de prévisions annuelles inférieures aux attentes pour les ventes pour son vaccin et de son traitement oral du COVID-19.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur des ressources de base grimpe de 2,1% avec la hausse des cours des métaux industriels. A Paris, Unibail-Rodamco-Westfield prend 2,1%, derrière Axa (+2,56%) soutenu par une recommandation à "surperformance" de Morgan Stanley.

BNP Paribas est stable (-0,06%) après la publication de ses résultats du quatrième trimestre.

Orange avance de 1,91% après une information de presse évoquant l'éventuel intérêt de l'opérateur français pour une fusion entre sa filiale espagnole et MasMovil.

En baisse, EDF perd 2,10%, le groupe ayant de nouveau abaissé son prévision de production nucléaire cette année.

Ailleurs en Europe, Ocado chute de 12,54% après avoir publié une baisse de son bénéfice opérationnel annuel, Just Eat Takeaway abandonne 3,08% après avoir annoncé son intention de quitter la Bourse de New York par souci d'économie notamment et Monte dei Paschi grimpe de 6,9% après la nomination d'un nouvel administrateur délégué, Luigi Lovaglio.

CHANGES/TAUX

L'euro cède 0,17% à 1,1422 dollar et les rendements obligataires de référence en zone euro varient peu à la suite des déclarations de Christine Lagarde.

Allant dans le même sens que cette dernière, Pablo Hernandez de Cos, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré ce mardi que tout resserrement potentiel de la politique monétaire de l'institution serait graduel et dépendrait des données macroéconomiques.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 0,227%.

"Nous pensons que le marché obligataire pourrait se consolider autour de ces niveaux après les récentes ventes et les remarques plus rassurantes de Christine Lagarde", a déclaré Fabio Castaldi chez Pictet Asset Management.

Sur le marché américain, le dix ans a inscrit un plus haut depuis novembre 2019 à 1,96%, avant de revenir à 1,9432%, et le dollar prend 0,15% contre un panier de devises internationales.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent avant la reprise dans la journée des négociations indirectes entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire de l'Iran, qui pourraient relancer l'accord de 2015 permettant à terme d'augmenter les exportations du producteur de l'Opep.

Le baril de Brent recule de 1,82% à 91 dollars et le brut léger américain 1,6% à 89,86 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)