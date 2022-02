Les actions amorcent un rebond mais la tendance reste fragile

À Paris, le CAC 40 gagne 0,4% à 6.547,43 points à 09h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 1,12% et à Francfort, le Dax avance de 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,4%, le FTSEurofirst 300 de 0,52% et le Stoxx 600 de 0,75%.

Ce léger rebond ne suffit pas à l'indice européen Stoxx 600 pour sortir de la zone de correction. Il se dirige pour l'instant vers un recul de 4,1% sur la semaine, ce qui marquerait sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin novembre.

Les grandes puissances occidentales ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre Moscou en riposte à l'invasion militaire russe en Ukraine jeudi qui a fait plusieurs dizaines de personnes de morts.

L'absence cependant de mesures très fortes, notamment la non-exclusion de la Russie du réseau interbancaire SWIFT, semble rassurer certains analystes et expliquer le rebond de Wall Street la veille en séance.

"Les sanctions du président américain Joe Biden et sa réticence à déployer des troupes [en Ukraine] offrent un certain soulagement. Mais ce conflit va s'éterniser et renforcer les pressions inflationnistes mondiales, qui vont maintenir les banques centrales sur la voie du resserrement [de leur politique monétaire]", a déclaré Kyle Rodda, analyste chez IG à Melbourne.

En Bourse de Paris, les banques restent particulièrement malmenées: BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole perdent de 1,5% à 2,5%.

Casino chute de 13,09% après la publication d'une baisse de son bénéfice d'exploitation annuel.

Valeo abandonne 4,66% après les siens et la présentation de son plan stratégique moyen terme.

Saint-Gobain avance de 4,72% et Vallourec grimpe de 16,52% après avoir publié leurs résultats annuels.

Ailleurs en Europe, Swiss Re perd 6,37% après avoir fait état d'un bénéfice annuel inférieur aux prévisions. Porsche SE et Volkswagen avancent de 3,72% et de 2% respectivement après avoir fourni des détails sur une éventuelle entrée en Bourse du constructeur de voitures de luxe Porsche AG.

Une grande majorité de secteurs européens montent mais celui de la chimie (-0,72%) affiche la plus forte baisse, pénalisé par BASF. Le géant allemand cède 4,18% après avoir dit anticiper une baisse de son bénéfice d'exploitation cette année en raison du ralentissement de la croissance économique.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)