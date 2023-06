Les actionnaires d'Exxon et de Chevron rejettent les propositions relatives au climat

HOUSTON (Reuters) - Les actionnaires d'Exxon Mobil et de Chevron ont ignoré mercredi les appels à la mise en place de mesures plus strictes pour atténuer le changement climatique, rejetant massivement plus d'une douzaine de propositions liées au climat lors de leurs assemblées générales (AG) annuelles.