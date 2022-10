Les acteurs de la défense sommés d’accélérer

Changement de tempo en vue dans le secteur de la défense. Sur fond de conflit en Ukraine et de nécessité de disposer de davantage de stocks, l’État français se fait de plus en plus pressant pour que les industriels de l’armement trouvent le moyen d’accélérer leurs cadences de production.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]