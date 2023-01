«Les acheteurs sont trop puissants» dans l’agro, juge Frédéric Descrozaille, porteur du projet de loi sur les centrales d’achat

De quoi mettre le feu aux poudres? Frédéric Descrozaille, député du groupe majoritaire Renaissance, s’est fendu d’une proposition de loi discutée à l’Assemblée nationale mercredi 11 janvier et qui pourrait faire évoluer l’équilibre des forces entre industriels et grande distribution. Le texte prévoit notamment de contraindre les centrales d’achat européennes à appliquer le droit français lorsqu’elles négocient des produits pour le marché hexagonal, mais aussi la possibilité pour les industriels d’imposer leurs tarifs à la grande distribution en cas d’échec des négociations commerciales.

Le tout intervient à l’occasion de la grand-messe annuelle de la fixation des prix, les négociations commerciales, qui se tiennent du 1er décembre au 1er mars. La grande distribution – mais pas seulement – monte au créneau contre cette proposition accusée de faire le jeu des industriels, de celui qui, en plus de travailler en lien avec l’agriculture depuis ses débuts, a notamment assuré la direction d’Interfel, le syndicat des fruits et légumes frais, entre 2008 et 2012.

L’Usine Nouvelle. – Alors que l’inflation dépasse 12%, vous voulez encadrer le pouvoir des acheteurs, qui «exercent une pression à la baisse sur les prix» ce qui se traduit selon vous par une «destruction de valeur» pour l’industrie agroalimentaire française, et l'empêche d’avoir les marges nécessaires pour répondre aux problématiques de souveraineté alimentaire, d’attractivité et de décarbonation... Pourquoi faire cette proposition dans ce contexte?

Frédéric Descrozaille. – C’est que justement parce que nous sommes dans une période de flambée des coûts qu’il faut protéger les marges de l’industrie. Ce n’est peut-être pas le bon moment pour les consommateurs, mais c’est une nécessité pour les industriels. En 2022, ils n’ont pas réussi à faire remonter tous leurs surcoûts, ce qui rend le contexte très tendu. Ce n’est pas une loi contre la grande distribution, c’est une loi qui vise à corriger des déséquilibres structurels. Les acheteurs sont trop puissants, il faut poser la question de la valeur qu’ils poussent à détruire.

