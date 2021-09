Les 7 bonnes raisons de passer à l’utilitaire électrique !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Un accès libre aux ZFE

Le contexte réglementaire associé aux Zones à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) s'invite dans l’ensemble des métropoles. Déjà en place à Lyon, Grenoble, Strasbourg et dans le Grand Paris, le dispositif s’étendra prochainement à Montpellier, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice, Strasbourg, Toulouse ou encore Rouen. D’ici à 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants verront les restrictions, voire les interdictions d’accès aux véhicules thermiques, réglementer la circulation dans le cœur des villes. Seules les motorisations électriques préserveront la mobilité et donc l’activité, y compris les jours de pic de pollution.

Jusqu’à 17 m3 de volume et 1 885 kg de charge utile

Électrique, Nouvel E-Ducato n’en conserve pas moins les qualités attendues d’un modèle utilitaire thermique. Sa charge utile atteint 1 885 kg, et son volume est compris entre 10 m3 et 17 m3. Des capacités qui en font le meilleur élève de sa catégorie. Disponible avec un PTAC de 3,5 tonnes et 4,25 tonnes, ses trois longueurs et ses trois hauteurs de carrosserie assurent un aménagement sur-mesure pour répondre à tous les métiers, ou presque. Le modèle châssis-cabine élargit naturellement le champ des possibles.

Une capacité de charge et une autonomie accrue

Les deux configurations de batterie (47 kWh et 79 kWh) offrent une autonomie comprise entre 230 km et 370 km (cycle urbain, WLTP). À l’usage, la régénération à la décélération prolonge les trajets. Outre la recharge rapide en courant continu qui permet de récupérer 100 km d’autonomie en ½ heure, E-Ducato dispose d’une recharge en courant alternatif à 7 kW, 11 kW et 22 kW.

Au volant, la puissance de 90 kW (l’équivalent de 122 ch) de sa motorisation électrique pour un couple de 280 Nm (associée à une boîte automatique) assure une réactivité immédiate. Plusieurs modes de conduite sont disponibles pour optimiser les performances du véhicule, privilégiant la puissance ou favorisant l’autonomie, selon les besoins des utilisateurs. Et avec la fonction Recovery Mode, le système préservera l’énergie disponible si nécessaire.

Des batteries garanties jusqu’à 10 ans

La batterie de traction est garantie pendant 8 ans (160 000 km) pour celle de 47 kWh, et 10 ans (220 000 km) pour celle de 79 kWh. E-Ducato de Fiat Professional bénéficie en plus d’une approche « all inclusive » avec, pour son lancement, les opérations d’entretien programmé, une garantie ainsi que l’assistance routière offerts pendant 5 ans(2).

Un TCO performant

Minoré grâce aux aides locales et nationales (jusqu’à 14 000 euros(3)), aux incitations fiscales, à un entretien réduit (avec moins de pièces d’usure) et à l’absence de frais de carburant, le coût total d’utilisation de E-Ducato se révèle des plus attractifs, avec des économies à la clé.

À titre d’exemple, un artisan plombier qui doit parcourir 300 km par jour en ville dépensera 7,71 euros par jour. Ce coût est calculé pour E-Ducato MH2, 47 kWh 3,5 tonnes et est basé sur une consommation urbaine moyenne de 22,6 kWh/100 km et un prix du kWh de 0,1137 euro Hors TVA.

Bonus, primes, aides locales et incitations fiscales(3)

En matière d’aides à l’achat, E-Ducato bénéficie de dispositifs particulièrement incitatifs. Au niveau national, le bonus écologique est cumulable avec la prime à la conversion(4). Depuis le 26 juillet 2021, le bonus écologique est passé à 5 000 € pour les personnes morales et la prime à la conversion pour la mise hors d’usage d’un utilitaire essence d’avant 2006 ou diesel d’avant 2011 à 9 000 €. Ces aides permettent d’obtenir jusqu’à 14 000 € sur les Véhicules Utilitaires Légers de moins de 3,5 tonnes. E-Ducato est éligible également aux aides régionales ou départementales, et aux avantages en faveur des utilitaires propres. Sur le plan fiscal, l’exonération de la TVS (taxe sur les véhicules de société) ou de la taxe sur la carte grise est notamment accessible. Quant à la déduction fiscale, le sur-amortissement exceptionnel peut atteindre 60 %.

Une gamme adaptée à toutes les missions

Conçu pour répondre à toutes les missions du quotidien des artisans-commerçants, des TPE-PME, des collectivités, du transport de personnes à la livraison du dernier kilomètre, E-Ducato (disponible dès maintenant en fourgon et châssis-cabine) se démarque par sa charge et son volume utile, ses différents empattements et son autonomie en milieu urbain.

Sous réserve d'évolution. Sous Conditions d'éligibilité https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/

