Les 5 bonnes raisons qui poussent Safran à racheter les activités de commandes de vol de l’américain Collins Aerospace

Safran a officialisé vendredi 21 juillet le rachat des activités d’actionnement et de commandes de vol de l’américain Collins Aerospace, pour 1,8 milliard de dollars. Il s’agit de la deuxième plus importante acquisition opérée par l’équipementier aéronautique depuis le rachat de Zodiac, en 2018. Les activités rachetées par Safran représentent un effectif de 3 700 salariés, répartis sur huit usines dans le monde dont une à Bandung, en Indonésie, et sept en Europe (France, au Royaume-Uni et Italie). Les usines françaises sont situées à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et Vernon (Eure).

