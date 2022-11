Les 5 leviers méconnus pour financer une industrie durable

Le contexte économique ne devrait pas s’améliorer dans les prochains mois. Les notes « d’actualités marchés » sont claires sur le sujet et citent plusieurs contraintes pour les entreprises : augmentation des prix, revalorisation du SMIC, taux de crédit en hausse, marché de l’emploi en tension, facture énergétique qui grimpe… Même pour les industries les plus solides, cette crise aura des conséquences sur leur trésorerie. Elles doivent tout mettre en œuvre pour récupérer de la trésorerie et soulager la pression financière. « Dans ce climat compliqué, une deuxième urgence s’impose également aux entreprises, estime Sébastien Genest, directeur Pôle Efficience de Leyton. Il s’agit de la décarbonation ».

Si les entreprises sont conscientes de ces urgences, elles ne sont pas encore prêtes à tout pour y arriver. C’est ce que montre l’étude “Les enjeux de la transformation technologique, environnementale et sociétale des industries”* réalisée par Leyton, en partenariat avec

L’Usine Nouvelle. Seulement 15 % des répondants seraient prêts à faire des investissements non rentables pour réduire leur empreinte carbone. Et si des aides, subventions ou autres dispositifs fiscaux existent, seulement 23 % des répondants de l’étude Leyton, financent ou comptent financer leur stratégie bas carbone via les aides/subventions ou autres.

D’autres solutions existent pour améliorer la trésorerie des entreprises. Il convient pour cela d’activer certains leviers. « Il y en a au moins cinq qui parlent à toutes les structures du secteur industriel », annonce Sébastien Genest. Ce sont essentiellement des leviers liés aux ressources humaines et à la fiscalité.

Levier n°1 : agir sur la masse salariale

« 40 % de la masse salariale concerne les cotisations patronales. Il est possible d’agir sur ces dernières via des optimisations », explique le directeur du Pôle Efficience de Leyton. La plus connue est la réduction générale des cotisations patronales (ex : réduction Fillon). Si toutes les entreprises connaissent ce dispositif, Leyton a développé un outil - sorte de super calculateur Fillon - permettant de recalculer l’ensemble des allégements pour ne faire l'impasse sur aucun d’entre eux.

Levier n°2 : améliorer son budget intérim

« Comme la plupart des entreprises ont beaucoup de mal à recruter, l’intérim est la solution toute trouvée », précise Sébastien Genest. Des consultants experts au sein de Leyton sont spécialisés sur la renégociation des contrats d’intérim et permettent ainsi à l’entreprise cliente de préserver ses marges avec des contrats d’intérim optimisés, tout en accédant aux bons profils.

Levier n°3 : mieux appréhender l’absentéisme

D’une part, il s'agit d’un phénomène qui se développe de plus en plus depuis le début de la crise sanitaire. Et d’autre part, l’État incite de plus en plus à la subrogation, notamment pour les congés maternité et paternité. Les experts de Leyton proposent ainsi leurs services en gestion du recouvrement de l’absentéisme. « Un travail fastidieux avec de nombreuses relances téléphoniques que les équipes RH en interne remettent souvent à plus tard », estime Sébastien Genest.

Levier n°4 : maîtriser sa fiscalité environnementale

Même si des changements récents ont eu lieu, la fiscalité environnementale demeure instable et complexe. Pour une entreprise industrielle, une vérification de l’éligibilité à un taux réduit ou à une exonération de taxe environnementale peut conduire à une réduction significative du montant de la facture. « Cela permettait à l’époque d’alléger la facture totale de 30 %. Aujourd’hui, il s’agit plutôt de 5 à 10 %, mais il n’y a pas de petites économies. »

Levier n°5 : maîtriser sa fiscalité locale

Les nombreux changements réglementaires sur ces taxes (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, Contribution sociale de solidarité des sociétés) requièrent là encore une certaine maîtrise du sujet afin de les optimiser.

Pour bien faire les choses et agir sur un maximum de leviers, Leyton propose un seul point d’entrée aux entreprises. Un responsable de projets qui sera l’interlocuteur de la direction générale, financière ou RH. Cerise sur le gâteau : chaque mission est rémunérée uniquement aux résultats via un pourcentage des économies réalisées. « Cela ne coûte pas à l'entreprise, mais peut impacter énormément son cash-flow si des pistes sont décelées par nos experts », conclut Sébastien Genest.

*Titre : Les enjeux de la transformation technologique, environnementale et sociétale des industries. Étude réalisée auprès de 260 entreprises basées en France.

