Les cinq défis de Martin Sion, nouveau patron d’ArianeGroup

Martin Sion est le nouveau patron d’ArianeGroup. Réuni le 3 avril, le conseil d’administration du groupe a entériné le départ de son prédécesseur, André-Hubert Roussel, en poste depuis 2019. Ce dernier paye les retards de la fusée d’Ariane 6, qui n’a toujours pas volé trois ans après la date initiale prévue. Martin Sion, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, dirigeait auparavant les activités électroniques et de défense du groupe Safran, co-actionnaire avec Airbus d’ArianeGroup. A 54 ans, le nouveau dirigeant, membre du conseil d’administration d’ArianeGroup depuis avril 2020, devra donner une nouvelle impulsion à cette filiale commune qui emploie plus de 8 000 personnes en France et en Allemagne et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,4 milliards d’euros en 2022.

