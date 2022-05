Un peu plus de six mois après le lancement de la chemtech, France Chimie et Bpifrance ont présenté mardi 10 mai une cartographie des start-up de la chimie en France. 250 sociétés ont été identifiées dans six domaines : la chimie biosourcée et les biotechnologies industrielles, les solutions pour batteries et les électrolyseurs, le recyclage chimique et la valorisation du CO2, la santé, les solutions digitales, et l'optimisation des procédés. A ce jour, 80 de ces entreprises ont rejoint le réseau Chemtech, qui propose aux start-up des accompagnements sur la réglementation, sur l’accès aux dispositifs de financement, et sur la mise en relation avec les autres entreprises du secteur, des PME aux grands groupes. Avec l’ambition d’accélérer leur développement, en particulier industriel.

Comme le souligne Paul-François Fournier, directeur exécutif innovation de Bpifrance, ces acteurs de la chemtech « ne sont pas des start-up du numérique. Pour beaucoup d’entre elles, des problématiques de production existent ». Ces dernières années, Bpifrance a renforcé ses efforts pour soutenir l’industrialisation de ces entreprises. Du côté de France Chimie, Magali Smets, la déléguée générale, évoque une « croissance continue de la chemtech depuis 15 ans », citant des succès d’industrialisation comme ceux de Carbios et d’Afyren, auxquels on pourrait ajouter ceux de Metabolic Explorer et de Global BioEnergies.

Plafond de verre entre la paillasse et l'industrialisation

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]