Les 20 propositions des acteurs du transport public pour peser sur la campagne présidentielle 2022

L’Europe a fait des transports en commun une priorité pour atteindre son objectif de réduction de 55% d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030, et notamment en développant le ferroviaire et l’électrification du secteur. En France, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a fait du développement des transports du quotidien, un objectif pour les prochaines années. Quand on sait que le transport est le premier secteur émetteur de CO2 avec environ 30% des GES, il est impératif non seulement d’électrifier la flotte de voitures et de bus, mais aussi de passer à la vitesse supérieure dans le développement du transport ferroviaire.