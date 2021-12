Les 10 plus gros investissements industriels de l'année 2021 en France

© Olivier Martin Gambier Renault veut assurer son avenir avec sa propre usine de batteries pour ses futurs modèles.

3 milliards d'euros investis à Douai par Renault et Envision

Renault compte sur Envision pour se fournir en batteries. Les deux entreprises ont annoncé un investissement à hauteur de 3 milliards d'euros pour construire une usine à Douai (Nord), posant la première pierre d'une future vallée européenne des batteries.

500 millions d'euros pour ACC et sa Gigafactory

Toujours dans les Hauts-de-France, ACC, co-entreprise de Saft et Stellantis, investira 500 millions d'euros dans la première tranche de l'usine de fabrication de cellules et modules de batteries pour véhicules électriques dans le Pas-de-Calais, à cheval sur les communes de Douvrin et Billy-Berclau. La production devrait démarrer fin 2023.

460 millions d'euros pour la production de carburants de synthèse à Gardanne

L’énergéticien GazelEnergie et l’Allemand Hy2gen ont annoncé un projet de 460 millions d’euros pour produire de l’hydrogène vert et des carburants de synthèse pour le maritime et l’aérien à la centrale de Gardanne-Meyreuil (dans les Bouches-du-Rhône), qui a dû fermer son unité charbon et commencé à licencier.

270 millions d'euros injectés dans deux sites par la spin-off de Sanofi

EuroAPI (ex-activités de production de principes actifs pour tiers de Sanofi) prévoit 580 millions d’euros d’investissement jusqu'en 2025 pour ses 6 sites industriels en Europe, dont 270 millions pour les sites d'Elbeuf (Seine-Maritime) et de Vertolaye (Puy-de-Dôme).

250 millions d'euros pour deux unités de production d'hydrogène vert sur le site de l'ancienne aciérie de Gandrange

H2V prévoit d’investir 250 millions d’euros dans deux unités de production d’hydrogène vert sur le site de l’ancienne aciérie de Gandrange, en Moselle. La mise en service n’interviendrait pas avant 2025 en raison des opérations de démantèlement en cours.

180 millions d'euros pour une boulangerie industrielle dans le Nord

Le boulanger industriel Menissez a annoncé le 21 janvier un investissement record de 180 millions d'euros dans les quatre ans à venir. Cette somme doit lui permettre d'augmenter son espace de stockage, de développer de nouvelles lignes de production et de moderniser ses infrastructures de R&D sur son site de Feignies dans le Nord.

Une nouvelle base industrielle à 165 millions d'euros pour Faurecia

Faurecia a annoncé en mars un investissement de 165 millions d'euros pour construire une nouvelle plateforme industrielle à Allenjoie, dans le Doubs. Le projet va permettre de créer 300 emplois avec de nouvelles capacités de production dans le domaine de l'hydrogène.

Stellantis se met à l'électrique à Rennes, un investissement de 152 millions d'euros

Stellantis, toujours lui, a dévoilé un projet d’investissement de 152 millions d’euros pour installer une plateforme modulaire permettant de produire un nouveau véhicule, et notamment sa déclinaison électrique, dans l'usine de Rennes-La Janais (Ille-et-Vilaine).

Evotec investit 150 millions d'euros pour une usine de bioproductions à Toulouse

Le groupe allemand Evotec, spécialisé dans la sous-traitance de recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique, va investir 150 millions d'euros dans la construction à Toulouse (Haute-Garonne) d'une unité de bioproductions destinées notamment à des traitements contre le Covid-19. 150 à 170 emplois sont prévus à l'horizon 2023.

Rockwool investit 130 millions d'euros dans l'Aisne

A Courmelles (Aisne), 130 millions d’euros seront investis par le fabricant danois de laine de roche Rockwool pour l’ouverture d’une nouvelle usine en 2024.