Les 10 entreprises de puces championnes de la performance en Bourse en 2021

Plus que jamais, l’heure est à l’euphorie dans l’industrie des puces. Et cela se ressent clairement en Bourse avec un bond de 44,9 % en 2021 du SOXX, l’indice boursier de référence du secteur. Le contexte n’a jamais été aussi favorable avec un emballement exceptionnel de la demande sur fond de pénurie de composants et de hausse des prix. Cela bénéficie à presque tous les acteurs de l’écosystème, des fournisseurs de matériaux aux pourvoyeurs de composants, en passant par les fondeurs de puces, les éditeurs de logiciels de conception ou encore les équipementiers de production.