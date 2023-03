Leroy Merlin évalue l'impact environnemental et social des produits de bricolage

Les consommateurs connaissaient déjà le Nutriscore dans l’alimentaire : voici le "Home index". Une initiative lancée par le groupe Adeo (150 000 salariés, 32,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021), leader de la distribution de produits de bricolage et d’habitat en Europe, qui débutera par les magasins français de son enseigne Leroy Merlin (144 points de vente, 30 000 salariés, 9,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022). Le principe : accorder une note évaluant l’impact environnemental, mais aussi social, d’un produit autour de 26 critères, regroupés en six familles (matières premières, composants, conditions de production, consommation d’eau et d’énergie, emballage et écolabels, durée de vie et réparabilité).

[...]