Lens et Strasbourg s'inclinent, Lille sort vainqueur en Belgique

Lille attend le match du Trophée des Champions face au Paris-Saint-Germain le 1er août prochain./Photo prise le 27 février 2021/REUTERS

Après son match nul face au Standard de Liège (1-1), Le RC Lens n'a pas trouvé la solution face à l'Union Saint-Gilloise (0-1). Les Nordistes ont craqué en première mi-temps sur une frappe de Teuma (33') et n'ont pas réussi à remonter la pente. Le Racing de Strasbourg a connu un scénario similaire face à Bâle (0-1), où Sene (4') a marqué le seul but d'une rencontre terne de la part des Alsaciens. De son côté, Lille est allé s'imposer sur la pelouse de Waasland-Beveren (2-0) grâce à des réalisations de Mandava (17') et Luiz Araujo (38'). Les Champions de France décrochent leur première victoire en amical depuis leur dernier match de Ligue 1. Enfin, Lorient a été tenu en échec par Concarneau à domicile (0-0).