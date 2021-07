Lens arrache le nul pour sa reprise, Caen et Guingamp se neutralisent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © David W Cerny Lens n'a pas pu faire mieux qu'un nul contre le Standard de Liège pour sa reprise./Photo prise le 27 novembre 2019/REUTERS/David W Cerny

Après Marseille dimanche, Lens, autre pensionnaire de Ligue 1, a également fait son retour ce mercredi. Opposés au Standard de Liège, les Sang et Or ont longtemps été menés suite à l'ouverture du score de Jackson Muleka (25'). Mais en toute fin de match, Boubakar Camara a égalisé (90+1') pour arracher le nul. Du côté des équipes de Ligue 2, Caen et Guingamp ne sont pas parvenus à se départager (1-1) tandis que Le Havre a battu le promu Quevilly-Rouen (1-0). Amiens, de son côté, a subi une énorme remontée. Les Amiénois menaient 3-0 à la pause contre Charleroi et ont concédé le nul 3 buts à 3. Enfin, l'AC Ajaccio et Auxerre ont respectivement vaincu Laval (National) et Créteil (National 2).