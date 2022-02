Lenovo, troisième plus gros consommateur de puces en 2021 derrière Apple et Samsung

Chambardement du top 10 mondial des plus consommateurs de puces en 2021. Pour la première fois, le constructeur informatique Lenovo s’impose comme le plus gros acheteur chinois de semi-conducteurs et le troisième acteur au niveau mondial, derrière Apple et Samsung. En 2021, il a gonflé sa consommation de 33% à un montant de 25,3 milliards de dollars, selon les chiffres préliminaires du cabinet Gartner. Il bénéficie du boom du marché des PC, dont il est le numéro un mondial, mais subit la hausse des prix - plus de 15% selon Gartner - du fait de la pénurie de puces.