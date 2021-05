Léko (enfin) prêt à casser le monopole de Citeo

15 jours gratuits et sans engagement

Et de deux. Après Citeo, Léko devient le second éco-organisme à intervenir sur le segment des emballages ménagers en France. Se présentant comme une alternative à Citeo, l'acteur historique, l’entreprise qui dépend du groupe allemand Reclay, revendique la gestion des obligations de plus de 150 entreprises parmi lesquelles E. Leclerc, Zalando, Léa Nature ou encore Kambly. "Nous sommes persuadés que la mise en place d’une concurrence saine ne peut être que positive dans une recherche d’amélioration de l’existant", considère Arnaud Walter, contrôleur de gestion de Kambly en France.