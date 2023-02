Léko décroche son nouvel agrément

La décision était attendue pour le mois de février. Elle est tombée le 9 : après avoir reformulé sa demande « permettant de justifier qu’elle disposait des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences du cahier des charges », la société Léko a obtenu le renouvellement d’un an de son agrément.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]