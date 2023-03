Lego, toujours numéro 1 mondial du jouet

Lego conforte sa place de numéro un mondial du jouet en 2022. Les résultats de la célèbre marque danoise ont dépassé les records déjà enregistrés en 2021 à la faveur des conséquences des confinements liés à la crise sanitaire mondiale.

Son bénéfice net 2022 atteint

13,8 milliards de couronnes (1,85 milliard d'euros) tandis que son chiffre d'affaires bondit de 17 % à 64,6 milliards de couronnes (8,68 milliards d'euros). Malgré des prix en hausse et son retrait de Russie, ses ventes ont augmenté de 12 % l’an dernier, en progression dans tous les marchés, avec des performances particulièrement fortes en Amérique et en Europe occidentale. Dans le même temps, les ventes mondiales de jouets ont reculé de 1 %, selon l'entreprise danoise.

À l’heure d’une prise de conscience globale autour de l’économie circulaire et de la mise en place de la REP Jeux et Jouets en France, Lego affirme mener d'importants investissements pour rendre ses briques, actuellement en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), plus durables et renoncer progressivement aux emballages plastique.

Après de premiers composants en polyéthylène biosourcé mis sur le marché en 2018, le danois avait présenté en 2021 un prototype de brique conçu à partir d’un plastique 100 % recyclé.

Lego vient par ailleurs d'inaugurer une usine, présentée comme neutre en carbone, au Vietnam. Cinq sont déjà opérationnelles en Hongrie, République tchèque, Mexique, Chine et au Danemark. Une autre est actuellement en construction aux Etats-Unis.

Le groupe, qui emploie 27 300 personnes dans le monde, est détenu à 75 % par la holding familiale Kirkbi et à 25 % par la Fondation Lego.